O Brasil do mal menor

No rescaldo da eleição de Lula da Silva, o Desordem Mundial desta semana analisa a situação política e social no Brasil e procura antecipar o papel que a principal potência da América do Sul terá no mundo e no âmbito das relações bilaterais com Portugal. Fala-se ainda no novo KC-390 Millennium entregue à FAP e na turbulência política na Irlanda do Norte. No final, seriado brasileiro e samba.

