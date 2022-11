Vila Franca não quer que alta velocidade prejudique suburbanos e afaste cidade do rio

Autarcas temem impactos da opção do Governo pela utilização do corredor da Linha do Norte e defendem o estudo de alternativas.

A opção do Governo de “aproveitar” o corredor da Linha do Norte para o troço final da “nova linha” de comboios de alta velocidade recentemente anunciada está a gerar muita preocupação no concelho de Vila Franca de Xira. De acordo com o Governo, a terceira fase do projecto da alta velocidade (a desenvolver a partir de 2030) prevê a melhoria das condições do troço Carregado-Gare do Oriente da Linha do Norte, mas essa ideia poderá gerar impactos complicados no concelho de Vila Franca de Xira, antes e depois de 2030.