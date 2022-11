Hyatt inaugura hotel de luxo em Lisboa

“Após um período de soft opening”, anuncia a gigante hoteleira Hyatt, o Regency Lisboa abre portas nesta quarta-feira numa inauguração que “marca a chegada de uma das maiores cadeias mundiais de hotéis” — a Hyatt Hotels & Resorts, com sede nos EUA, gere mais de 1200 hotéis em sete dezenas de países e esta estreia alfacinha é “pelas mãos” da United Investments Portugal (UIP), grupo ligado aos consagrados Pine Cliffs ou Sheraton Cascais e chancela Yotel.​

Na zona de Belém, a dois passos da antiga FIL, o novo hotel da rua da Junqueira, é um “cinco estrelas superior” com “204 quartos, dos quais 105 são suítes”, destacando-se as “Regency Suites de três quartos, que dispõem de varandas amplas privativas e sala de estar com área de jantar”, informam. Mais-valias são apontadas várias, incluindo “vistas deslumbrantes sobre o rio Tejo”.

Já a decoração “inspira-se nos descobrimentos portugueses e nas influências contemporâneas de Lisboa”.

Além dos alojamentos e espaços de reuniões, o Hyatt Regency Lisboa tem “quatro restaurantes e um bar”, estando para já “em funcionamento” dois destes espaços: Viserversa, “restaurante e bar ao estilo ‘grand-café’” e que está aberto todo o dia; e o Zest, restaurante frente a jardim privativo, mais casual, para almoçar ou lanchar. Sobre o Viseversa há o espaço multiúsos Vista, onde se pode até teletrabalhar enquanto se bebe um café.

As cerejas no topo do bolo estão para breve, com a abertura de um “restaurante de topo, situado no piso térreo e com acesso independente ao hotel”, e um “rooftop, com uma vista panorâmica para o rio”.

A complementar a oferta, um spa Serenity, chancela da UIP presente no Pine Cliffs e Sheraton Cascais: são mais de 1000 m2, com “nove salas para tratamentos individuais ou em casal”, “oásis termal” e uma prometida “zona especial, a Aurum Suite, para momentos de relaxamento mais privados”. Há ainda um ginásio e dois estúdios de fitness.

Os preços por noite, verifica-se no site do hotel, deverão, em geral, começar em redor dos 200 euros, sendo a tarifa média mínima de 259 euros. As suítes de três quartos: por volta dos mil euros.

Mas a chancela Hyatt tem já prevista expansão para breve no centro histórico de Lisboa: o antigo quarteirão do BPI na Baixa deverá ser o segundo hotel do grupo na capital portuguesa, com abertura prevista para 2024.