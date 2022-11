Semana de quatro dias “ainda gera muitas sensibilidades”

Além de professor na Universidade de Londres, o economista Pedro Gomes é autor do livro Sexta-feira é o Novo Sábado onde fala das vantagens da redução do horário de trabalho e das suas implicações no resto da economia. É também um dos responsáveis pelo desenho da experiência-piloto para a semana de quatro dias que o Governo quer lançar em Junho do próximo ano. O projecto vai ser apresentado aos parceiros sociais nesta quarta-feira.