Milan conquista lugar nos “oitavos” nove anos depois

É um regresso ao passado. O Milan volta a estar entre os 16 melhores clubes da Europa ao garantir um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões depois de golear ontem o Salzburgo por 4-0. Algo que não acontecia desde 2013-14. O internacional francês Olivier Giroud foi o homem do jogo, ao marcar dois dos quatro golos dos italianos (Rafael Leão assistiu a um dos remates certeiros do gaulês) e a assistir para outro.

Quem também carimbou a sua presença nos “oitavos” da Champions foi o RB Leipzig, que goleou, em Varsóvia, o Shakhtar Donetsk, igualmente por 4-0. Os alemães disputavam com os ucranianos a última vaga ainda disponível para a fase a eliminar no Grupo F, onde o Real Madrid já estava apurado e o francês Christopher Nkunku abriu o marcador, aos 10 minutos, colocando toda a pressão no adversário.

Já na segunda parte, André Silva (50’), Szoboszlai (62’) e Bondar (68’), este de grande penalidade, acabaram com qualquer “veleidade” de recuperação, permitindo ao Leipzig ser a quarta equipa alemã apurada para os “oitavos”, a par de Bayern Munique (única equipa só com vitórias), Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt.

Já em Madrid, no outro jogo do grupo, o Real goleou o Celtic por claros 5-1 e segurou o primeiro lugar. O único golo do jogo de Madrid para os escoceses foi do português Jota, na conversão irrepreensível de um livre.

No outro jogo do grupo do Benfica, também houve golos portugueses. Nuno Mendes, já no segundo tempo e poucos segundos depois de ter entrado em campo, deu a vitória aos franceses, que mesmo com o triunfo sobre a Juventus, falharam o primeiro lugar do grupo.

Antes, Mbappé tinha colocado o PSG na frente do marcador, depois de uma jogada de insistência do gaulês, mas a Juventus tinha reposto a igualdade num desvio de Leonardo Bonucci a uma assistência de Quadrado.

Por fim, nota para o golo marcado pelo Copenhaga no empate a uma bola contra o já apurado Borussia Dortmund. Foi o primeiro golo dos dinamarqueses nesta edição da competição e surgiu depois do Borussia ter inaugurado o marcador aos 23’, por intermédio de Thorgan Hazard. E foram precisos 13 remates até Haraldsson permitir aos dinamarqueses festejarem pela primeira e última vez nesta edição da Champions.