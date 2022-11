A despedida de Gilles Simon está a ser uma enorme festa

Gilles Simon está a conseguir o que todos os atletas desejam: terminar a carreira em grande. O francês de 37 anos escolheu o Rolex Paris Masters para encerrar 20 anos no circuito profissional e tem contado com o apoio do público compatriota para prolongar a festa de despedida. Depois de eliminar o antigo número um mundial Andy Murray, Simon derrotou o actual 11.º do ranking, Taylor Fritz, obrigando a federação francesa a adiar, pela segunda vez, a cerimónia de homenagem.

E frente a Fritz foi novamente uma vitória dramática. Na segunda-feira, Simon viu Murray servir a 6-4, 5-3, antes de virar o rumo do encontro (4-6, 7-5 e 6-3); na quarta, Fritz teve três set-points para fechar a partida inicial (5-4, 40-0), altura em que Simon recuperou, levando o público do pavilhão de Bercy ao rubro. Os aplausos de pé sucederam-se ao longo das três horas do encontro que terminou, com os parciais de 7-5, 5-7 e 6-4.

“Penso que geri bem as emoções e o ambiente. Faltou-me um pouquinho no segundo set. Devia ter colocado mais pressão sobre ele, mas fi-lo no terceiro set”, disse Simon, actual 188.º mundial – foi sexto no ranking ATP em 2009.

L'éruption de Bercy sur la balle de match de Gilles Simon.



37 ans, plus de 3 heures de combat, quel guerrier, quelle fin de carrière !

A eliminação de Fritz ditou a qualificação de Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev para as ATP Finals, que terão início a 13 Novembro, em Turim, juntando-se a Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev e Novak Djokovic.

Simon, por seu lado, vai defrontar Auger-Aliassime (8.º), que continua imparável e, em Paris, estendeu para 14 o número de vitórias consecutivas. O canadiano que triunfou nos últimos torneios que disputou – os ATP 250 de Florença e Antuérpia e o ATP 500 de Basileia – necessitou de três horas e meia para ultrapassar o número um sueco, Mikael Ymer (74.º), por 6-7 (6/8), 6-4 e 7-6 (8/6), depois de ter estado em desvantagem por 6-7, 1-4.

Já o líder do ranking, Carlos Alcaraz, assinou uma exibição convincente para afastar o japonês Yoshihito Nishioka, duplo 6-4. O espanhol de 19 anos somou três derrotas consecutivas após triunfar no US Open dando sinais de desgaste, natural após uma época de sonho. Mas depois de na semana passada ter voltado às vitórias em Basileia onde atingiu as meias-finais, Alcaraz recuperou a confiança e, diante de Nishioka, somou a 56.ª vitória da época.

Eliminado foi Daniil Medvedev (3.º), que liderou o set decisivo, por 2-0, diante de Alex De Minaur (25.º), antes de ceder, por 6-4, 2-6 e 7-5. O australiano de 23 anos já contava com seis vitórias sobre adversários do Top 10, mas nunca tinha derrotado um jogador classificado entre os cinco primeiros do ranking nos 18 confrontos anteriores.

Pela primeira vez nos oitavos-de-final de um Masters 1000 está Holger Rune (18.º), ao derrotar o polaco Hubert Hurkacz (10.º), por 7-5, 6-1. O dinamarquês de 19 anos é um dos oito “mestres” com menos de 22 anos que, na próxima semana, irão disputar as Next Gen ATP Finals, em Milão.

Em Forth Worth, decorrem as WTA Finals. No segundo dia da 51.ª edição do torneio que encerra a época do WTA Tour, Iga Swiatek e Caroline Garcia somaram a primeira vitória.

Swiatek, incontestável líder do ranking, derrotou a russa Daria Kasatkina (8.ª), por 6-2, 6-3. Foi a 46.ª vitória na época em dois sets por parte da polaca de 21 anos, que se tornou na primeira a atingir esta marca desde a norte-americana Serena Williams (66 vitórias) e a compatriota Agnieszka Radwanska (46), em 2013.

No duelo entre a mais velha e mais nova das oito participantes, Caroline Garcia levou a melhor. A francesa de 29 anos, de regresso às WTA Finals após a estreia em 2017, derrotou, por 6-4, 6-3, a norte-americana Coco Gauff (4.ª), de 18 anos.