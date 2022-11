Carlos Carvalhal assume Celta de Vigo até 2024

Carlos Carvalhal foi esta quarta-feira oficialmente apresentado como treinador do Celta de Vigo, com vínculo até 2024, sucedendo ao argentino Eduardo Coudet, que abandonou o comando técnico do clube galego após dois anos.

Carlos Carvalhal já está em Vigo para iniciar a recuperação na La Liga, onde o Celta é 16.º classificado, separado da zona de despromoção por um ponto.

O emblema espanhol enumerou as principais conquistas do treinador português, nomeadamente a edição da Taça de Portugal de 2020-21, pelo Sp. Braga, referindo o trajecto e experiência de Carvalhal nas Ligas inglesa, grega e turca, entre outras.

Carlos Carvalhal, que encontrará em Vigo o avançado internacional português Gonçalo Paciência, soma mais um clube a um currículo de que constam Leixões, Vitória Setúbal, Belenenses, Sp. Braga, Beira-Mar, Asteras Trípolis, Marítimo, Sporting, Besiktas, Sheffield Wednesday, Swansea, Rio Ave e Al Wahda.

A situação de Coudet tornou-se insustentável depois da derrota por 3-1 ante o Almeria, na última jornada, o quarto desaire em cinco encontros, seguindo-se os contactos com o português, que assume de imediato o comando técnico.