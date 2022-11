Precárias, um festival para mostrar que “as travas precarizadas são chiquérrimas”

“Pobreza como sofisticação, tristeza como sofisticação, saudade como sofisticação (...)/ Eu fui convidada pra desfilar na Paris Fashion Week de 1963 e eu recusei”, canta a dupla brasileira Trypas Corassão, de Tita Maravilha e Cigarra, em Lusho elegância & sofisticação, com a braveza e a safadeza de quem varre para um canto as rejeições e as opressões, o desprezo e o desalento, para sair por cima com humor, inteligência, brilho nos olhos – e com um outfit barato de fazer parar o trânsito, sai da frente que agora mando eu.