Comissão de inquérito do assalto ao Capitólio negoceia depoimento com advogados de Trump

A comissão de inquérito do Congresso dos EUA que investiga o assalto ao Capitólio está “em conversações” com os advogados de Donald Trump para o ex-Presidente norte-americano testemunhar, afirmou esta terça-feira a vice-presidente da comissão, Liz Cheney, citada pela CNN. Trump, que foi intimado a depor perante a comissão que investiga os acontecimentos de 6 de Janeiro de 2021, tem até sexta-feira para entregar uma série de documentos e terá de comparecer para depor sob juramento a partir de dia 14.

Em declarações proferidas durante um evento sobre a ameaça de violência política nos EUA que se realizou em Cleveland, no estado de Ohio, Cheney disse que Donald Trump “tem a obrigação de cumprir” a intimação, que foi votada pela comissão de inquérito na que terá sido a sua última sessão, a 21 de Outubro. A congressista republicana acrescentou que o testemunho do ex-Presidente “será feito sob juramento” e que, apesar de o formato em que será feito ainda não estar decidido, não será uma situação em que a comissão ficará “à mercê de Donald Trump”.

Na carta enviada a Trump no mês passado, a comissão de inquérito reconheceu que a intimação de um ex-Presidente “é uma acção significativa e histórica”, mas que se justificava pelas “provas contundentes de que orquestrou pessoalmente e supervisionou um esforço levado a cabo por vários elementos para reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020 e obstruir a transição pacífica de poder”.

Noutra investigação que tem Donald Trump como alvo, relacionada com as pressões exercidas sobre o secretário de estado da Georgia para alterar os resultados da eleição presidencial de 2020, o Supremo Tribunal dos EUA recusou o pedido de Lindsey Graham, aliado do antigo Presidente, para não testemunhar no processo. O senador pelo estado da Georgia vai ter mesmo de prestar declarações perante um grande júri, sob juramento, tal como fora decidido em Outubro pelo Tribunal da Relação do 11.º Circuito dos EUA, que avalia recursos nos estados da Georgia, Florida e Alabama.

Em Novembro de 2020, poucos dias depois da eleição presidencial, Graham telefonou ao responsável pela certificação dos resultados na Georgia, o secretário de estado Brad Raffensperger, para saber se seria possível anular milhares de votos por correspondência em alguns condados do estado. Em declarações ao Washington Post, Raffensperger, que é republicano, disse na altura que o senador “parecia determinado a prosseguir esse caminho”, referindo-se à anulação de votos por correspondência sem qualquer justificação legal.

Já em Janeiro de 2021, antes da tomada de posse do Presidente eleito, Joe Biden, Raffensperger foi alvo de uma nova tentativa de pressão, desta vez por parte do próprio Donald Trump, que lhe pediu que “encontrasse” pelo menos 11.780 votos a seu favor, mais um do que a diferença que separou Biden de Trump na Georgia.

Noutra decisão tomada esta terça-feira pelo Supremo Tribunal dos EUA, Trump obteve uma pequena vitória ao ver reconhecido o pedido para suspender a publicação das suas declarações de impostos.

O ex-Presidente entrou com o pedido urgente depois de um tribunal de segunda instância ter aberto caminho para que as suas declarações fiscais fossem enviadas nos próximos dias à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara dos Representantes.