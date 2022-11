Entre os AL de Alfama há um prédio em ruína ocupado por 12 pessoas. A câmara quer desocupá-lo

Eles olham à volta e só vêem placas com AL fixadas junto à porta. “É um aqui, outro ali. É tudo aqui à volta”. É Lisboa, bairro de Alfama, e ali junto à Rua da Regueira, os turistas arrastam as rodas da mala ruela acima, ruela abaixo. É a banda sonora de muitas famílias que resistem por ali, entre prédios com fachadas bonitas e renovadas, com “moradores” novos a cada dois ou três dias.