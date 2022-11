Mais (e melhores) parques infantis no Porto: “Toda a cidade ganharia”

Quando Patrícia Costa começou a procurar sítios para a filha brincar de forma livre, no centro do Porto, uma outra cidade começou a revelar-se. Nessa urbe, o lugar das crianças – e famílias – era mais esquecido do que imaginava. Ou do que, até então, tinha reparado. Um dia, cansada de ver a filha de dois anos brincar num parque infantil onde falta quase tudo, pegou no telemóvel e enviou uma mensagem ao grupo de pais da escola da menina. Queria fazer alguma coisa para reclamar por mais e melhores parques infantis. E incitar, com a ajuda de uma petição pública, um debate mais alargado: está o Porto equipado para fazer as suas crianças felizes?