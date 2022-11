Um Halloween com bruxas e almas penadas que têm medo do mundo real dos Sereias

Véspera de feriado, noite de Halloween, sem chuva e temperatura amena para a época do ano, as ruas da baixa do Porto estão cheias de gente. Perto da meia-noite, a combinar com o ambiente, desce uma neblina que se instala entre os edifícios de granito desta zona da cidade. Num cenário que parece ter sido desenhado por John Carpenter desfilam bruxas, almas penadas e outras figuras associadas ao universo do horror. Entre Cedofeita e os Clérigos, o sobrenatural convive com quem apenas saiu para tomar um copo nos seus trajes habituais.

Há música na rua, seleccionada por um DJ que se autopromoveu a essa função sem ser convidado, filas para entrar em bares e discotecas da Rua Cândido dos Reis e pouco espaço para se circular entre os que optam por ficar de pé, ao ar livre. Se há umas décadas pouco se ouvia falar desta celebração feita nos moldes desenhados pelos Estados Unidos, hoje pode-se dizer que Portugal se rendeu à pressão da globalização da cultura pop norte-americana.

Enquanto na zona de maior concentração de bares da movida portuense se celebrava assim, mais longe, na Rua da Madeira, mesmo ao lado da Estação de São Bento, o Barracuda optava por assinalar a data com música ao vivo.

Quando o PÚBLICO chegou ao clube de rock estavam em palco os portugueses Sereias. Sem máscaras, só a poesia anti-capitalista e anti-clerical de António Pedro Ribeiro debitada por cima de uma base musical de inspiração krautrock, a banda portuense exorcizou qualquer um dos que ali estava de qualquer fenómeno sobrenatural para dar espaço à entrada da realidade nua e crua do dia-a-dia, que pouco tem que ver com fantasias do dia dos mortos. ABV