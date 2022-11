WTA Finals confirmam renovação do ténis feminino

Sakkari e Sabalenka entram a ganhar no torneio que decorre no Texas.

Maria Sakkari e Aryna Sabalenka foram as primeiras jogadoras a ganhar em Forth Worth. A cidade do Texas é, esta semana, a anfitriã das WTA Finals, prova que reúne as melhores tenistas da época. Jogadoras com estilos e personalidades diferentes, mas todas com o mesmo objectivo: tornarem-se na 25.ª tenista a inscrever o nome nesta prova de enorme prestígio, em que, desde a edição inaugural em 1972, se destacaram Martina Navratilova, com oito títulos, Steffi Graf e Serena Williams, ambas com cinco.

Mas os tempos actuais são de renovação. Metade das oito jogadoras são estreantes no elitista torneio: Ons Jabeur, Daria Kasatkina, Jessica Pegula e Coco Gauff que, com 18 anos, é a mais jovem participante nas WTA Finals desde Maria Sharapova em 2005. A segunda mais jovem é Iga Swiatek, de 21 anos, incontestável líder do ranking, com mais do dobro dos pontos da segunda classificada (Jabeur) e vencedora este ano em Roland Garros e US Open, além de seis outros torneios, o que faz da polaca a principal favorita.

That's a BIG win for Sakkari ??



She outlasts Pegula 7-6(6) 7-6(4) in a rematch of the Guadalajara final!#WTAFinals pic.twitter.com/m6bG4QjHO8 — wta (@WTA) November 1, 2022

A mais velha, com 29 anos, é Caroline Garcia. A francesa regressa às WTA Finals após uma época de renascimento, que a trouxe do 43.º ao sexto lugar do ranking, e, em Forth Worth, não encontrou nenhuma das adversárias que defrontou na única anterior participação na prova, há cinco anos, em Singapura.

Sakkari (5.ª no ranking) foi a última a qualificar-se para as WTA Finals, mas a grega reapareceu pronta a vingar a derrota na final do WTA 1000 de Guadalajara, oito dias antes, e venceu Pegula (3.ª), por 7-6 (8/6), 7-6 (7/4). “Obviamente que queria fazer as coisas de forma diferente do que na última vez. Fui muito agressiva; se fosse passiva, Jess iria fazer-me correr muito, bater forte na bola e estava acabada”, afirmou Sakkari, depois de assinar a primeira vitória da época sobre uma adversária do top 5.

No outro encontro do Grupo Nancy Richey, Sabalenka (7.ª) derrotou Jabeur (2.ª), por 3-6, 7-6 (7/5) e 7-5. A bielorrussa só tinha vencido um encontro nos dois torneios que disputou desde que foi semifinalista no US Open, mas acabou por somar a primeira vitória em hardcourts sobre uma top 10, desde que venceu Swiatek nas WTA Finals de 2021. Jabeur, finalista este ano em Wimbledon e no US Open, passou a dois pontos da vitória quando comandou o tie-break do segundo set, por 5/3.

Aryna Sabalenka is victorious in her @WTAFinals opener! ?? pic.twitter.com/Wei8uUnZKN — US Open Tennis (@usopen) November 1, 2022

Na primeira jornada do Grupo Tracy Austin, Swiatek (1.ª) defronta Kasatkina (8.ª) e Gauff (4.ª) mede forças com Garcia (6.ª).

Entre as ausentes desta 51.ª edição das WTA Finals está a cazaque Elena Rybakina, que não pôde contabilizar os pontos referentes ao surpreendente triunfo em Wimbledon e terminou na 22.ª posição do ranking, bem como as campeãs das últimas edições: Garbiñe Muguruza (vencedora em 2021) só ganhou 12 encontros esta época e caiu para o 57.º lugar do ranking; Ashleigh Barty (2019) retirou-se do ténis profissional após conquistar o Open da Austrália, em Janeiro; e Elina Svitolina (2018) está fora do circuito devido à maternidade – em 2020, não houve competição.

Entretanto, em Paris, decorre o último torneio do ano da categoria 1000, do qual sairão os dois últimos elementos que, a partir de 13 Novembro, irão disputar as ATP Finals, em Turim. Os candidatos são quatro: Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev, Taylor Fritz e Hubert Hurkacz.

No torneio que tem como principais favoritos os dois primeiros do ranking ATP, os espanhóis Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, destacou-se o regresso de Novak Djokovic (7.º), que iniciou a defesa do título eliminando o norte-americano Maxime Cressy (34.º), por 7-6 (7/1), 6-4.