Champions: Benfica sem Enzo mas com “a melhor mentalidade” em Israel

Porque o primeiro lugar no Grupo H ainda é possível e porque a Liga dos Campeões é um palco privilegiado para a afirmação da equipa. Entre várias outras, estas são duas das razões que levam o treinador do Benfica, Roger Schmidt, a colocar a exigência no máximo para o jogo de quarta-feira, em Israel, diante do Maccabi Haifa.

“Temos os mesmos pontos que o Paris [Saint-Germain] e ambos temos jogos difíceis fora. É a Liga dos Campeões e tentamos fazer sempre o melhor. Na verdade, em todos os jogos, mas especialmente na Champions, é uma obrigação mostrar a melhor performance e mentalidade”, exortou o técnico alemão.

Depois de um triunfo sobre a Juventus, o Benfica tentará fechar esta fase de grupos sem derrotas, sendo que Schmidt alerta para o “futebol corajoso, activo, com muita intensidade” dos israelitas. Até porque o Maccabi ainda tem um objectivo intacto.

“Ainda podem qualificar-se para a Liga Europa, por isso, temos de esperar a melhor motivação deles, o melhor ambiente e temos de estar preparados. Vai ser um jogo difícil para nós, mas, independentemente disso, queremos mostrar a nossa qualidade, fazer um bom jogo e ganhar”, vincou o treinador das “águias”.

Em Haifa, o Benfica terá de ir a jogo sem Enzo Fernández, que cumpre castigo por acumulação de cartões amarelos. “Um jogador importante”, admite Schmidt, mas o treinador alemão mostra-se confiante na capacidade de resposta das alternativas que tem no plantel.

“O Fredrik [Aursnes] também já mostrou que pode jogar muito bem nesta posição, o Tino [Florentino] está muito bem nesta posição, temos o Paulo Bernardo, outras opções. É pena, porque gosto de ter o Enzo em campo, dá-me sempre boas sensações, mas temos outros jogadores que também podem jogar ao melhor nível”, desvalorizou.

Já com bilhete garantido para os oitavos-de-final, o Benfica, que soma 11 pontos, acalenta ainda a esperança de terminar o Grupo H na primeira posição, sendo que entra na última jornada em igualdade pontual com o PSG. Para alcançar esse objectivo terá de conseguir, em Israel, um resultado melhor do que o dos franceses, em Turim, ou de recuperar de uma desvantagem de quatro golos na diferença entre golos marcados e sofridos.