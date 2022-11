A escritora Julie Powell, autora de Julie & Julia, morreu aos 49 anos

Julie Powell, autora do best-seller Julie & Julia, que foi adaptado ao cinema por Nora Ephron, morreu de ataque cardíaco aos 49 anos no dia 26 de Outubro na sua casa em Olivebridge, em Nova Iorque, foi esta terça-feira divulgado pela imprensa norte-americana.

A autora e cozinheira amadora tornou-se um fenómeno de popularidade quando resolveu tentar fazer as 524 receitas de Mastering the Art of French Cooking, o clássico de 1961 de Julia Child, um livro que pertencia à biblioteca da sua mãe. Durante um ano, o projecto Julie/Julia foi divulgado num blogue que ela lançou em 2002 e era publicado na Salon.com, tendo chegado a ter na época 400 mil visualizações.

O sucesso fez com que assinasse um contrato para publicação de um livro, Julie & Julia, que tinha o subtítulo 365 dias, 524 receitas numa pequena cozinha de um apartamento que saiu nos Estados Unidos em 2005 editado pela Little, Brown & Company. Foi também um best-seller, vendeu mais de um milhão de exemplares.

Publicado em Portugal, chegou a ter uma edição de bolso, cuja sinopse revelava: “À beira dos trinta, encurralada num desinteressante trabalho como secretária sem fim à vista e num minúsculo apartamento, Julie Powell resolve recuperar a sua vida, perdida num quotidiano monótono, através da culinária. Ao longo de um ano, experimenta cada uma das 524 receitas da lendária Julia Child. Gradualmente passando dos oeufs en cocotte ao bistek sauté au beurre, começa a perceber que aquele Projecto (acompanhado por blogue) está a mudar a sua vida. A sua recompensa é não só um recém- adquirido respeito por fígado de porco e mioleira de vaca, mas uma vida inteiramente nova - e vivida com estilo e muito gosto.”

Em 2009, Julie & Julia foi adaptado ao cinema por Nora Ephron, que além de argumentista também realizou a longa-metragem em que a actriz Amy Adams interpreta Julie Powell e Meryl Streep faz de Julia Child.

Nesse ano, Julie Powell lançou um novo livro de memórias Cleaving: a Story of Marriage, Meat, and Obsession, sobre a crise no seu casamento e a época em que se começou a interessar por talhos e pela arte de cortar carne. O livro não teve o sucesso do anterior e apesar de ter continuado a escrever nunca mais publicou nenhuma obra.