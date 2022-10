PÚBLICO: seja bem-vindo à nossa nova homepage

Mais artigos por ecrã numa homepage mais curta e compacta. Uma nova barra no topo da página para destacar os temas mais importantes, em função da actualidade ou do dia de semana. Uma hierarquia visual para que a navegação seja mais intuitiva. É verdade. O PÚBLICO tem uma nova homepage a partir desta quinta-feira, dia 3 de Novembro.

A nova homepage vai estar disponível em exclusivo para os 47.500 assinantes do jornal, entre 3 e 10 de Novembro. Depois dessa data, e concluída a fase de apresentação e de testes, a actual página será substituída em definitivo pela nova. Uma nova aplicação deverá ser lançada no início do próximo ano. Esperemos que goste.