O universo Big Data e a hibridação das inteligências

Com rastreabilidade quanto baste, seremos os vossos cuidadores. O Big Data será, simultaneamente, vosso Big Brother e Big Mother.

A economia do Big Data é, depois da mão invisível do mercado, a mão invisível da sociedade da informação. Mais dados, sempre mais dados, e estaremos cada mais próximos da verdade, nesse grande bazar dos processadores de dados, o universo dos algoritmos. Estamos no território dos grandes números em busca de uma norma-padrão de comportamento de modo a prevenir contra a incerteza e o desvio que a nossa imperfeita racionalidade biológica sempre transposta.