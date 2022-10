A insurreição

Durante anos, pensei que o amor era a maior distracção da morte, e agora que um dos meus maiores amores morreu, não sei bem como me distrair. Aliás, nestes dias, como tantas vezes no passado, foi o humor que me salvou. Quando nos rimos, desafiamos o medo e a morte. O riso agarra-nos à vida como o choro, mas o riso é insurrecto. Espicaça-nos. Leva-nos a um limite que é, muitas vezes, a maldade. Quando formos longe demais, podemo-nos agarrar à consciência pedindo a absolvição, mas do riso não nos livramos. A gargalhada é irreversível.

No meu vazio, que é por agora um poço sem fundo, rio-me e choro todos os dias. Rio-me mais. Porque, inconscientemente, quero dizer à morte que sou capaz de continuar a percorrer o caminho irreversível das gargalhadas. Rio-me de pequenas coisas. Rio-me de mim, das minhas incapacidades. Rio-me dos outros, da sua vaidade. Podemo-nos rir de tudo. O riso é um ajuste de contas com a vida, até quando nos rimos das coisas erradas.

Eu venho de um tempo em que se contavam piadas racistas, homofóbicas, misóginas. Anedotas embrulhadas mil vezes para apoucar quem se afigurava aparentemente mais fraco. Nunca gostei de anedotas. Nunca me ri do humor pré-fabricado que nos empodera dois minutos e acaba ali mesmo. Ou, antes, não acaba. Alguém repetirá a piada até outro alguém dizer: “Já ouvi isso tantas vezes…”

Há pessoas que são anedóticas na sua incapacidade de não perceberem que fazer humor com a cor da pele dos outros, o amor dos outros, o tamanho dos outros, não tem piada. Nunca

teve, agora tem menos, porque, lá está, a consciência, até excessivamente, passou a pousar-nos no ombro. O exagero com que policiamos o nosso humor servirá no futuro para percebermos que apoucar o outro não nos empodera, dá-nos uma fraca ilusão de sairmos por cima. Por cima de quê?

Quando ouço alguém num discurso depreciativo sobre um homem ou uma mulher pegando nas suas características físicas, e não só, não me rio. Penso: era mesmo isto que tinhas para dizer?

A nossa preocupação com a linguagem inclusiva é bem capaz de nos fazer rir, mas acredito que daqui a uns anos as palavras já não precisarão de ser pensadas, porque inferiorizar quem quer que seja é apenas injusto, indecente – revela pouca dignidade de quem disse. Às vezes, as pessoas não se vêem ao espelho, muito menos ouvem o seu eco, mas precisavam, até para perceberem que somos todos passíveis de troça, essa palavra feia que já não se usa. No meu tempo, havia na escola uma disciplina fictícia chamada troça, que agora conhecemos como bullying.

Vou voltar ao humor que me tira do vazio: aquele espontâneo sem embrulho prévio que namorisca a inteligência e sai da forma sem pegar. É esse o humor que me seduz: aquele que se torna contagioso e leva o outro a responder, a rir-se sozinho no supermercado, num dia triste, numa igreja vazia. Quando um amigo me diz “estou a olhar para o telemóvel a rir-me sozinho”, eu também me rio. E faço tudo para que a piada que vai nascer dali a segundos não se esgote. Escolhe-se falar com humor até quando queremos chorar. O humor é uma dádiva. O humor é dos altruístas, mesmo quando lhes vemos inicialmente acidez. Eu quero que a minha filha, o meu marido, os meus amigos e até os desconhecidos se possam rir de uma coisa pequenina, de uma coisa sem sentido que inventei, em que exagerei, de um soluço onde estava uma gargalhada.

Ir ao cinema com alguém que se ri no momento errado pode ser dramático. Não é um happy end. É, às vezes, o princípio do fim. Uma gargalhada despropositada é como um alfinete espetado num vestido que se experimentou. Estamos sempre à prova.

Acabei por me distrair da morte a falar do humor. Afinal, é o humor que nos distrai da morte. O humor traz com ele demasiada generosidade – muito amor. As gargalhadas podem esconder grandes corações.

Happy end.