Um país dividido: os jornais internacionais após a vitória de Lula

Com uma "virada" que lhe permitiu ultrapassar Jair Bolsonaro e ganhar com uma margem muito pequena, Lula da Silva foi eleito oficialmente Presidente do Brasil nas eleições deste domingo. O antigo chefe de Estado venceu a segunda volta das presidenciais com 50,90%, contra os 49,10% do adversário.

Quase três anos após ser libertado da prisão, Lula da Silva está de regresso ao Palácio da Alvorada. A vitória do candidato do PT e o afastamento de Jair Bolsonaro fizeram capas de jornal em todo o mundo. A maioria destaca a divisão expressa pelos resultados eleitorais, com vários jornais a apontarem para a vontade de pacificação mostrada por Lula após a vitória.

Do continente americano à Europa – sem deixar de olhar para o Brasil –, veja aqui as capas desta segunda-feira e o que dizem os jornais diários sobre a vitória de Lula da Silva.