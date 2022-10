No final das GTWS, nova vitória portuguesa no downhill

Foram três vitórias portuguesas em cinco etapas e, no último dia da grande final das Golden Trail World Series (GTWS), o protagonista de mais uma surpresa foi Américo Caldeira. Depois de Roberto Baião ser o mais rápido no segmento downhill do segundo e do quarto percurso realizado nos trilhos do Madeira Ocean & Trails, no derradeiro dia Américo Caldeira bateu todos os trail runners de elite, possibilitando que dois portugueses terminassem nos dois primeiros lugares do prémio para os mais rápidos a descer. Na geral, Rémi Bonnet voltou a não dar hipóteses a ninguém.

Acabou por ser um final com chave de ouro para o trail português. Com alguns dos melhores atletas mundiais a lutarem pelos prémios monetários ainda por atribuir, as atenções do lado português para os últimos 30,5 quilómetros (1555 metros de desnível positivo) estavam centradas em Roberto Baião.

Após vencer por duas vezes o segmento downhill, o português partia como um dos favoritos a ser o mais rápido na descida dos trilhos que tiveram uma passagem por um dos pontos mais altos da ilha (Pico do Areeiro), mas quando a vitória de Baião parecia garantida, Américo Caldeira conseguiu o melhor tempo (6m47s), superando Baião por sete e o norueguês Anders Kjaerevik por oito segundos.

Se no segmento downhill houve mais uma surpresa, na geral não houve qualquer novidade. Com a vitória na GTWS 2022 já assegurada depois de dominar de forma quase absoluta a prova na Madeira - apenas não ganhou no time-trail de cerca de seis quilómetros na Ponta de São Lourenço onde foi 2.º classificado -, o suíço Rémi Bonnet participou na derradeira etapa apenas para assegurar o triunfo no prémio para o segmento de subida, mas, mesmo assim, não baixou muito o ritmo.

Foto Américo Caldeira a correr nas GTWS Juliana S. Costa

Na chegada ao Funchal, Bonnet cortou a meta com cinco minutos de avanço sobre o marroquino Elhousine Elazzaoui, que foi segundo com oito segundo de vantagem em relação a Petro Mamu, da Eritreia.

Na classificação geral final masculina, Bonnet deixou Thibaut Baronian a mais de 35 minutos nos 109 quilómetros das cinco etapas, sendo o francês seguido pelo japonês Ruy Ueda.

Entre os portugueses, o melhor no final foi Luís Fernandes (20.º). Roberto Baião foi 34.º e Filipe Ferreira ficou na posição seguinte.

Na prova feminina, a principal figura no último dia voltou a ser Allie McLaughlin. A atleta dos Estados Unidos, que já tinha vencido as duas etapas onde tinha participado – prescindiu de entrar na segunda e na quarta -, chegou ao Funchal, no dia em que festejava o seu 32.º aniversário, com sete minutos de vantagem sobre a neerlandesa Nienke Brinkman, que no dia anterior já tinha assegurado a vitória nas GTWS 2022.

Na classificação geral final, Brinkman concluiu as cinco etapas na Madeira com 34m20s de vantagem sobre a norte-americana Bailey Kowalczyk, enquanto o último lugar do pódio ficou para a espanhola Sala Alonso.

A melhor portuguesa foi Fátima Amoínha, na 30.ª posição, ficando Joana Freitas e Ana Duarte nos 37.º e 41.º lugares, respectivamente.