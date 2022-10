Terça na TV: um terramoto entre muita comédia e aventura, tudo A Tempo e Horas

CINEMA

Lawrence da Arábia

Fox Movies, 12h39

Um imortal clássico do cinema, realizado por David Lean (A Ponte do Rio Kwai, Doutor Jivago) em 1962 e recentemente restaurado, com Peter O’Toole no papel principal. O Lawrence epónimo é um militar britânico enviado numa missão, em plena Primeira Guerra Mundial, à zona que é hoje conhecida como Arábia Saudita. O objectivo é tentar unificar as bélicas tribos locais para que estas combatam o exército turco. A sua relação com as pessoas e os líderes árabes que encontra muda a sua vida.

A Tempo e Horas

Hollywood, 14h55

Depois do grande êxito do filme A Ressaca, Todd Phillips regressou à comédia de camaradagem masculina com esta história de um futuro pai (Robert Downey Jr) que se vê forçado a atravessar o país na companhia de um megalomaníaco (Zach Galifianakis) – isto se quiser chegar a tempo de assistir ao parto.

Viagem ao Centro da Terra 2: A Ilha Misteriosa

Fox, 16h

Michael Caine e Dwayne Johnson juntam-se numa aventura única, baseada nos escritos de Júlio Verne sobre viagens ao improvável, misterioso e fantástico centro da Terra. Neste recontar da história, encontramos Alexander (Caine), avô de Sean Anderson (Josh Hutcherson), que dedicou mais de metade da sua existência em busca desta mítica ilha. Depois de anos sem ver o avô, Sean recebe coordenadas intrigantes e convence Hank (Dwayne Johnson), o padrasto, de que se trata do avô desaparecido e ambos partem ao seu encontro. O que vão encontrar é a aventura das suas vidas.

Correio de Alto Risco

AXN, 22h

Uma mensageira londrina é contratada para transportar um pacote. Na verdade, tal pacote contém uma bomba destinada a matar a única testemunha no julgamento contra um poderoso criminoso em prisão domiciliária em Nova Iorque. Mas esta mensageira tem um passado em operações especiais militares, o que lhe permite salvar a vida da testemunha, ficando com o criminoso no seu encalço. Realizado por Zackary Adler, um filme de acção com Olga Kurylenko, Gary Oldman, Armit Shah, Alicia Agneson e Dermot Mulroney.

A Rapariga da Mala

RTP1, 00h48

Aida, uma jovem cantora de rua e mãe solteira, conhece Lorenzo, de 16 anos, irmão do amante abastado que acabara de a abandonar. A solidão, o instinto de sobrevivência e o peso do desgosto amoroso causado pela sua condição social aproxima-os num amor desesperado mas impossível. O jogo brutal entre o amor, o desejo e o engano, no negro drama romântico de Valerio Zurlini que fixou os protagonistas Claudia Cardinale e Jacques Perrin na consciência cinematográfica colectiva, estreado no Festival de Cannes em 1961.

DOCUMENTÁRIOS

O Dia Que Abalou o Pensamento

História, 22h15

Passados 267 anos do terramoto de 1755, um dos episódios históricos mais definidores da alma portuguesa moderna, o canal História aposta na estreia de uma produção própria para o público português. Alexandre Borges assina este docudrama, com actores nacionais, sobre o cataclismo ocorrido no Dia de Todos os Santos que lançou ondas de choque para além de Lisboa, abalando o pensamento europeu e fazendo correr tinta de ilustres penas iluministas, como Voltaire e Rousseau.

O Mistério Mèliés

RTP2, 23h33

Este documentário de Serge Bromberg e Eric Lange acompanha o processo de restauração de 270 dos 520 filmes perdidos do pioneiro realizador francês Georges Mèliés. O visionário inventor dos efeitos especiais em cinema empreendeu uma obra prolífica que se viu desfalcada quando, em 1923, decidiu queimar as suas películas em desespero. Mas uma busca frenética pelos filmes e um pouco da magia e do sonho que alimentaram o criador permitiram a reconstituição de boa parte deste importante capítulo da história do cinema.

INFANTIL

Tom & Jerry (V. Orig.)

TVCine Top, 21h30

Os arqui-inimigos criados por Hanna-Barbera ressurgem nesta mistura de animação e live-action, realizada por Tim Story e escrita por Kevin Costello. A épica rivalidade da famosa dupla é reavivada quando o ratinho vai viver para o Royal Gate Hotel, um dos mais selectos hotéis de Nova Iorque. Tom e Jerry contracenam com actores de carne e osso como Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost. Rob Delaney, ou Ken Jeong.