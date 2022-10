Segunda na TV: filmes, séries e muitos bebés, para não dizer que Isto É o Fim

CINEMA

Cocktail

Hollywood, 14h05

Brian Flanagan (Tom Cruise) procura um trabalho de marketing bem remunerado, mas exigem-lhe sempre um diploma na área empresarial. Trabalhando num bar para pagar a universidade, Flanagan ganha a mentoria do seu patrão e bartender veterano, Doug Coughlin (Bryan Brown). Logo formam um duo dinâmico capaz de atrair multidões com os seus truques vistosos, que lhes valem generosas gorjetas. Tudo corre bem até terem uma desavença. Um clássico dos anos 1980, ideal para celebrar a ponte para o feriado.

O Homem dos Punhos de Ferro

Fox, 19h42

O rapper norte-americano Robert Diggs, mais conhecido como RZA (membro fundador do colectivo Wu Tang Clan), escreve, realiza e protagoniza este filme de acção passado na China feudal, em que também entram Lucy Liu, Russell Crowe, Rick Yune e Dave Bautista. Ganância, lutas violentas, sede de vingança, fascínio pelo Oriente e romance são os condimentos d’O Homem dos Punhos de Ferro, assim intitulado por causa de um ferreiro humilde que se transforma em defensor da sua aldeia.

Blade

Fox Movies, 21h15

Blade (Wesley Snipes) é um vingador imortal. A mãe morreu durante o parto, por causa de uma dentada de vampiro, mas Blade sobrevive, adquirindo a força sobre-humana dos vampiros sem nenhuma das suas fraquezas e tornando-se num elo de ligação entre os dois mundos. Treinado por Whistler (Kris Kristofferson), um lendário caçador de vampiros, Blade tentará livrar a Terra do poder maléfico de Deacon Frost (Stephen Dorff), um morto-vivo com planos para aniquilar a raça humana. Segue-se a sequela.

A Semente do Diabo

AMC, 22h10

Rosemary (Mia Farrow) e o marido, Guy (John Cassavetes), mudam-se para um apartamento de um edifício com má reputação em Nova Iorque. Quase logo de seguida tornam-se amigos de um casal idoso seu vizinho: Roman e Minnie Castevet (Sidney Blackmer e Ruth Gordon). Quando Rosemary fica grávida, começa a suspeitar que estes vizinhos têm planos para o seu bebé. Um clássico do terror psicológico que acabou por ficar tragicamente associado à morte de Sharon Tate, mulher do realizador Roman Polanski, às mãos da família Manson pouco tempo após a rodagem do filme.

Isto É o Fim

Fox Comedy, 23h37

Jonah Hill, Seth Rogen, Jay Baruchel, Danny McBride e Craig Robinson fechados no apartamento de James Franco. Lá fora, nada menos que o apocalipse. Conseguirão sobreviver até que alguém os salve? E qual é o maior perigo? O caos geral do mundo ou o pânico que se mete no meio da amizade? Escrito e realizado por Evan Goldberg e o próprio Rogen, um filme que ridiculariza o fim do mundo – com cameos de celebridades como Rihanna, Channing Tatum ou Jason Segel.

Papillon

Hollywood, 1h40

França, década de 1930. Henri “Papillon” Charrière (Charlie Hunnam) é condenado a prisão perpétua por um delito que não cometeu. Enviado para cumprir a sentença na costa da Guiana Francesa, conhece Louis Dega (Rami Malek), um famoso falsificador de quem se torna amigo. Os dois fazem um pacto: em troca de protecção, Dega ajuda-o no seu plano de evasão. Com realização do dinamarquês Michael Noer, um remake da célebre obra realizada, em 1973, por Franklin J. Schaffner, com argumento baseado nas autobiografias em que Henri Charrière conta a sua incrível história de coragem e resiliência.

SÉRIE

Agatha Christie: Porque Não Pediram a Evans?

Fox Crime, 22h

Nova adaptação de um policial de Agatha Christie, publicado em 1934, que em 2022 tomou a forma de minissérie por iniciativa de Hugh Laurie. O actor de House encarrega-se da adaptação e da realização, e entra também no elenco, ao lado de outros como Will Poulter, Lucy Boynton ou Emma Thompson. Quanto à história, começa com as últimas – e muito enigmáticas – palavras de um homem moribundo, entre elas uma pergunta específica (a do título). A estreia dá direito a episódio duplo, com continuação na próxima segunda-feira.

DOCUMENTÁRIO

Nós, Portugueses - Nascer Para Não Morrer

RTP2, 15h38

O primeiro de dois episódios de uma minissérie documental, conduzida pelo jornalista Carlos Daniel, que pretende reflectir sobre o futuro demográfico do país, traçando um retrato de Portugal e dos portugueses daqui a dez anos. Passaram décadas desde que o índice de natalidade nacional assegurava a renovação geracional e os futuros desafios da demografia nacional nunca foram tão preocupantes, sendo que uma população envelhecida põe em causa a sustentabilidade do Estado Social e da economia.