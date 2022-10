Lula devolve ministério à Cultura e sector celebra “o fim dessa longa noite”

“O mais importante é tirar a cultura e os agentes culturais do lugar de inimigos do povo e que a burocracia funcione sem sabotagens”, diz ao PÚBLICO o argumentista brasileiro Felipe Braga.

Uma das principais reivindicações dos agentes culturais brasileiros junto do seu futuro governo era a devolução de um ministério da Cultura ao sector. No discurso de vitória, domingo à noite, Lula da Silva prometeu-o. “Vamos recuperar o Ministério da Cultura e vamos criar comités estaduais de Cultura para que a cultura se transforme numa coisa a que todo mundo tenha acesso, para que a cultura se transforme numa indústria de produzir emprego e de gerar renda.” Depois, há outras lutas a travar. “Estamos entusiasmados com o fim dessa longa noite”, diz ao PÚBLICO o argumentista Felipe Braga. “O mais importante é tirar a cultura e os agentes culturais do lugar de inimigos do povo e que a burocracia funcione sem sabotagens.”