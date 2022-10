Gangs of London, a série mais perigosa da televisão

A Londres de Gangs of London é violenta. Ultraviolenta, para ser mais preciso: quando se anda à luta, os ossos partem-se, as pessoas sangram e podem sempre morrer, mesmo as personagens de quem mais gostamos. Na série, cada luta faz avançar a história. É televisão de acção a sério. Era assim em 2020, quando Gangs of London arrancou, co-criada e com vários episódios realizados pela mão de Gareth Evans, o galês que fez carreira a filmar artes marciais na Indonésia em filmes como The Raid: Redenção (disponível no Filmin). Continua assim em 2022, na segunda temporada, já sem Evans – que entretanto foi fazer Havoc, com Tom Hardy, para a Netflix. Chegou na semana passada à HBO Max, com um novo episódio a sair cada sexta-feira.

É Corin Hardy, que vem do terror, quem coordena a realização e imagina as cenas de acção. Via Zoom, durante uma série de entrevistas e uma mesa-redonda, falou com o PÚBLICO. Explica que partilha gostos cinematográficos com Evans: “Crime dos anos 1970, artes marciais asiáticas, filmes de vingança coreanos, thrillers de crime franceses, terror, westerns”; e que tem John Woo, William Friedkin, David Cronenberg, Paul Verhoeven ou John Carpenter como influências.

Esta época, com oito episódios, passa-se um ano após a primeira temporada, quando a família Wallace ficou brutalmente enfraquecida nas rédeas do crime de Londres e Elliot Carter, o polícia infiltrado interpretado por Ṣopé Dìrísù​, viu a sua vida ficar cada vez mais complicada. Dìrísù, um actor vindo da Royal Shakespeare Company, fala sobre o seu processo quando teve de aprender a lutar: “Foi só aparecer para brincar com o departamento dos duplos.​ Adoraria dizer que foi um processo esgotante, mas foi divertido.” Já a Orli Shuka, que faz de Luan, chefe da máfia albanesa, apraz-lhe ter tantas cenas de acção nesta temporada, incluindo uma memorável que é uma invasão a sua casa no final do primeiro episódio, que “cada cena de acção é uma história em si mesma: é vida e morte, basicamente”.

Sobre a chefia de Hardy, Dìrísù realça “o elemento de terror, da violência”, a negritude do tom da série que é “prevalente em tudo”. Narges Rashidi, no papel de Lale, uma líder curda altamente resiliente que sobrevive às mais brutais agressões e consegue perseverar na luta pelo seu povo, diz que, apesar de “Gareth Evans ser talvez o melhor realizador de acção neste planeta, Corin também tem uma incrível visão cinematográfica”. “Tentou tudo para manter o nível e deu-se bastante bem.”

Além de alianças que pareciam inabaláveis e deixam de o ser, há novos vilões e figuras cheias de poder. Como os Investidores, um grupo misterioso de pessoas ricas que nunca sujam as mãos mas comandam todas as subsecções da máfia, que incluem paquistaneses, curdos, albaneses e agora também argelinos. Contrataram, para pôr Londres na ordem, um implacável paramilitar georgiano chamado Koba, interpretado por Waleed Zuaiter. “Ele gosta de brincar com a presa dele, gosta do medo que cria. Tem tudo que ver com domínio e poder, é o que o guia”, resume o actor.

E toda a gente pode morrer. “Acho que morro na maioria das coisas que faço”, avança, a rir, Michelle Fairley, que faz de Marian, a matriarca da família Wallace que agora “é obrigada a voltar a trabalhar”. Corin Hardy sustenta que é “destroçador” explicar a um actor que a sua personagem vai morrer. “Quase que pedia desculpa, mas Gangs of London tem de parecer a série mais perigosa da televisão.” E continua a parecer.