Anitta, Aquaman, DiCaprio, Hulk, Luke Skywalker ou Gilberto Gil: Cultura celebra vitória de Lula

Dos EUA ao Brasil, artistas festejam a reeleição do candidato trabalhista e pedem atenção à Amazónia e menos divisão no país. Hashtag : #ByeByeBolsonaro.

A vitória de Lula da Silva nas presidenciais brasileiras deste domingo está a galvanizar várias figuras do sector da Cultura, que escolhem diferentes causas para manifestar esperança nas futuras políticas do candidato do Partido dos Trabalhadores: Leonardo DiCaprio, que há dias fazia campanha pela reeleição do candidato de esquerda, considera que esta é “uma oportunidade para mudar o rumo da história, não só para o Brasil e a Amazónia, mas para o mundo”; a cantora brasileira Anitta, manifestou “alívio” e pede que agora se ponha o “amor em prática”.

“Alívio. Se o amor venceu agora é hora de colocar esse amor em prática. Colocar a democracia em prática. Acolher e respeitar o vizinho que votou diferente, compreender e respeitar a pessoa que votou diferente. Compreender e respeitar a pessoa que votou igual a você mas discorda em algumas coisas. Só assim a gente nunca mais vive o pesadelo que foi essa eleição, escreveu a cantora no Twitter, descrevendo a campanha como uma “guerra social”.

A cantora não esquece quão renhida foi a eleição e como poucos pontos percentuais — e para já escassos 2 milhões de eleitores — separam as votações dos dois candidatos. “A pessoa que preferíamos ganhou, mas metade do povo brasileiro está infeliz. Que saibamos pensar neles assim como gostaríamos que pensassem na gente independente de qualquer diferença, independente se eles fariam o mesmo ou não. Isso é amor incondicional.”

"Aquele abraço"

Mais longe, mas sempre muito interventivo quanto ao futuro da Amazónia e ao activismo pelo clima, o actor Leonardo DiCaprio deixou uma curta mensagem na rede social Twitter, ilustrada por uma fotografia do rio Amazonas e da floresta amazónica, em que postula então que “o resultado da eleição brasileira apresenta uma oportunidade para mudar o rumo da história, não só para o Brasil e a Amazónia, mas para o mundo”. Nos últimos dias, em mensagens tanto em inglês quanto em português DiCaprio manifestava o seu apoio a Célia Xakriabá, primeira indígena eleita deputada federal, pelo estado de Minas Gerais, e também defensora da ecologia.

O ex-ministro de Lula da Silva, o cantor Gilberto Gil, foi dos primeiros a reagirem publicamente à vitória do trabalhista: “Lula carrega consigo hoje a esperança do povo brasileiro por dias melhores”, disse o conhecido apoiante do futuro Presidente num post na rede Instagram. “Uma responsabilidade enorme, mas depositada numa pessoa com uma história extraordinária e que já se mostrou capaz de transformar a vida de quem mais precisa. Hoje celebramos sua vida e desejamos serenidade para enfrentar os desafios e disposição para manter-se firme na missão que cumpre pelo nosso Brasil. Viva Lula! Aquele abraço!”

Também o actor Reynaldo Gianecchini recorreu ao Instagram para mostrar o seu apoio, com um detalhe da bandeira brasileira em que se destaca a palavra “amor”. A legenda: “O verde e amarelo da nossa bandeira não pertencem a ninguém, somente ao povo brasileiro’’, citando o discurso de vitória de Lula da Silva. Acrescentou “viva a democracia!”, esperançoso de um país “sem divisão, vamos juntos pra uma nova era!”

Outros nomes do star system brasileiro, como Bruno Gagliasso, Xuxa Menenghel, Ludmilla, Leticia Spiller, Preta Gil ou Pablo Vittar ("muito feliz, meu Deus”, escreveu apenas a cantora e drag queen), também parabenizaram o novo Presidente e manifestaram a sua alegria. Alguns, como Mauricio Meirelles, denotam a memória dos anticorpos que Lula também gera: “A notícia boa: Bolsonaro vai sair. A notícia ruim: Lula vai entrar.” Noutra mensagem, o actor e humorista dá os parabéns a Lula da Silva e pede um governo “sem censura, sem corrupção, sem histeria”.

"O futuro é vosso"

Também satisfeitos com a vitória de Lula da Silva estão os actores norte-americanos Barbra Streisand, Jason Momoa, o Aquaman do universo cinematográfico da DC e que se tem afirmado também na defesa do respeito pelos oceanos, Mark Ruffalo, política e socialmente activo nas redes sociais (e que também é conhecido por ser um super-herói, desta feita o Hulk da Marvel) ou o Luke Skywalker de Star Wars, Mark Hamill. Uns mais comedidos do que outros (Momoa recorreu aos emojis de corações sobre a notícia da liderança de Lula nas sondagens), outros mais demorados: Ruffalo tinha já manifestado o seu apoio ao candidato de esquerda durante a campanha, pedindo aos brasileiros que pensassem “nas implicações globais” do seu plebiscito, evocando novamente a Amazónia e os seus povos nativos.

Hamill publicou há dias uma caricatura de Lula com a legenda “Lula Skywalker”, lembrando ao Brasil: “O futuro é vosso”. Agora, escreveu no Twitter os seus parabéns, com muitas exclamações e uma hashtag: #ByeByeBolsonaro. O também actor de um franchise das estrelas, George Takei de Star Trek, escreveu na mesma rede social: “Eles derrotaram extremismo e o fascismo no Brasil. Vamos fazê-lo na América”.