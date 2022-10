Miranda Sarmento concorda com aumento das taxas de juro do BCE

O líder da bancada do PSD defendeu uma “política monetária mais apertada” e o “aumento das taxas de juro” para combater a inflação, apelando a que os bancos centrais mantenham a “independência”.

Depois de os socialistas terem acusado os sociais-democratas de defenderem a subida das taxas de juro no Parlamento Europeu, acusação desmentida tanto pelo eurodeputado Paulo Rangel como pelo deputado Paulo Rios de Oliveira, o presidente do grupo parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, defendeu este domingo a medida adoptada pelo Banco Central Europeu (BCE) para combater o aumento da inflação.