Saber parar

It’s okay to be not okay

It’s just fine to be out of your mind

Breathe in deep just a day at a time

Cause it’s okay

To be out of your mind

(Imagine Dragons)

Com poucos dias de intervalo, uma das radialistas mais simpática e dinâmica da nossa rádio anuncia uma pausa, necessária, para se reorganizar. Uma jovem cantora com um percurso recheado de sucessos que nos embalam com a doçura da sua voz entra em exaustão e com necessidade de ajuda médica. E no reino dos comuns, para onde quer me vire, só vejo tristeza, desânimo e histórias de desesperança e cansaço constante.

O que se está a passar connosco enquanto sociedade?

Overwhelmed é uma palavra inglesa que descreve o que imagino que muitas destas pessoas sentem, e com que se calhar também nos podemos identificar. Vivemos o nosso dia a grande velocidade, tentando dar sempre a melhor resposta a uma sucessão de tarefas e desafios e sentindo-nos frequentemente ultrapassados, ou “esmagados” por circunstâncias que escapam ao nosso controle, e por sua vez nos controlam a nós.

O trabalho agora passou a ter horário flexível, desde que se descobriu que grande parte das tarefas podem ser agilizadas através do smartphone, onde quer que se esteja… Em vez disto ter sido libertador, passou a ser escravizante, e tomar conta mais e mais do tempo de que cada um deveria dispor a seu bel-prazer após expediente.

Para além disso, a crise por um lado, a necessidade de dar resposta a cada vez mais despesas, ou o próprio desejo de progressão na carreira, leva-nos a trabalhar cada vez mais, acumulando horas ou trabalhos. Esquecemos que o dia não deixou de ter 24 horas, só porque somos capazes de estar em permanente actividade 18 a 20 horas seguidas e que os nossos organismos têm biologicamente a mesma esperança de vida e talvez menos resistência, por serem levados ao extremo e nem sobrar tempo para a vigilância médica regular.

De repente, damos por nós, sem saber para onde nos voltar, sentindo que estamos a falhar nas diversas áreas da nossa vida. Abate-se sobre nós o cansaço de meses e anos a trabalhar a 200% como se isso se pudesse fazer indefinidamente e sem pagar um preço demasiado alto. Um dia, acordamos tão cansados como quando nos deitamos, poucas horas antes, cientes de que nos espera mais um dia de ratinho a correr desesperadamente na sua rodinha como esperado, mas percebemos que como o ratinho, a roda não nos levou a lado nenhum, não saímos do sítio, mas esgotamos as nossas forças.

E sim, é aceitável irmo-nos abaixo e não estarmos sempre bem. É mais do que normal, tendo em conta o que exigimos de nós próprios e o que se exige diariamente. E nessas alturas, é preciso ter coragem de parar, saltar da rodinha que não nos leva a lado nenhum, e pedir ajuda, procurar ajuda, aceitarmos e assumirmos que somos humanos. Saber reconhecer os nossos limites, e quando devemos parar, não é um sinal de fraqueza, ou capricho.

É difícil, requer extrema coragem, leva-nos a arriscar tudo, incluindo a forma como os outros nos vêem. E é preciso coragem, para decidir que não vão continuar a ver-nos como autómatos com baterias de longa duração, potencialmente ilimitada, resistentes a tudo, mas como humanos, e que preferimos continuar a sê-lo. Com todas as fragilidades e vulnerabilidade do ser humano, mas também com toda a sua sensibilidade, resiliência e capacidade de sentir e amar… Os outros, a vida e a nós próprios.