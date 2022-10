Retrato do animal enquanto jovem

O filósofo britânico Jeremy Bentham, que ficou na história como um dos primeiros defensores dos direitos dos animais, escreve em 1780: “A pergunta a fazer não é se os animais são capazes de raciocinar, nem se conseguem falar, mas, sim, se sofrem.” Sugiro que se pergunte também “se brincam”. A resposta é, sim, os animais adquirem uma série de aptidões físicas, sociais, éticas e morais divertindo-se — e sofrendo — entre si. É a brincar que aprendem as regras básicas do que é aceitável — quão fundo podem morder ou bicar, quão brutas podem ser as suas interações — aspetos fundamentais na resolução de conflitos.