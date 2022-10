Robin do Paço

Recapitulando: tirar aos ricos para dar aos pobres é uma ideia simpática e aparentemente justa, especialmente quando a riqueza é usurpada e a pobreza desmerecida. No entanto, actualmente, já existem vários mecanismos fiscais e de apoio social que fazem uma importante transferência dos mais ricos (pelo menos dos que declaram rendimentos) para os mais necessitados.

A situação a que assistimos quanto à valorização dos combustíveis fósseis é “extraordinária”, mas não inédita. Porque é que desta vez a taxação adicional veio à baila, não sei. O nosso Governo, que até começou por ter uma atitude prudente, entusiasmou-se e agora fala mesmo em taxar a distribuição. Pode ser uma perspectiva excitante para os tradicionais inimigos dos pecaminosos lucros, mas convém pensar que esses recursos, supostamente em excesso, nos bolsos da distribuição saíram dos bolsos dos consumidores e não foram para os dos produtores.

Qual deveria ser o papel do Governo? Criar condições e ter supervisão e fiscalização para o mercado funcionar correctamente e rectificar eventuais excessos. Seria muito melhor do que consolidar preços elevados que o consumidor paga e depois o Estado confisca. Seria menos fácil, mas mais justo. E já nem falo em reduzir o IVA em função da inflação para a receita fiscal correspondente não ser acrescida.

Nota final: discricionariedade na governação não rima com desenvolvimento.

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

Eleições no Brasil

Quando se entende que o segundo turno, ou em português de Portugal a segunda volta, das eleições presidenciais no Brasil tanto pode dar a maioria a Bolsonaro como a Lula, por certo estamos a falar de eleitores brasileiros que vão escolher o próximo Presidente do Brasil. Se Bolsonaro continuar Presidente, o que será muito negativo para o futuro do Brasil, a escolha foi única e exclusiva dos próprios brasileiros. Isto porque parece querer dar-se a impressão de que se Bolsonaro ficar à frente de Lula, foi obra de algum votante extraterrestre... Bem como se Lula manhã for eleito Presidente do Brasil, foi porque maioritariamente os votantes/eleitores, fizeram essa escolha.

A campanha eleitoral para esta segunda volta foi o mais baixa e vergonhosa possível, ninguém dúvida. O Brasil chegou a este, quase, beco sem saída por vontade dos próprios brasileiros. Como é evidente, e não sendo comparáveis Biden e Lula, Bolsonaro é um Trump a falar português do Brasil e colocá-lo no Planalto seria o mesmo que ter recolocado Trump na Casa Branca.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Nacionalidade

A vida está completamente virada do avesso. A nacionalidade muda conforme as circunstâncias e as conveniências. A notícia do PÚBLICO de 15 do corrente intitulada “Há 12 futebolistas internacionais por Israel que são portugueses”, por naturalização ao abrigo da lei dos sefarditas (expulsos da Península Ibérica no final do século XV), pode ser muito legal, mas tal decisão é perfeitamente incompreensível e fora de propósito. Não se deve brincar com a nacionalidade, mesmo que dê milhões de euros.

Carlos Leal, Lisboa

Greve no Metro

Em vésperas de greve no Metro de Lisboa, os painéis electrónicos das estações informaram das fortes perturbações no funcionamento do metropolitano, durante a greve, e terminava com o agradecimento pela compreensão. Na verdade, esta greve — só não encerrou as estações devido à requisição dos serviços mínimos e assegurou carruagens de 20 em 20 minutos — é uma circunstância para os passageiros compreenderem, e até estarem gratos, pela limitação do serviço prestado, ao que se juntou a paralisação — não sei se também em greve — da paragem de vários elevadores, escadas rolantes e passadeiras.

Compreensão sempre dos passageiros transportados em modo quebra-ossos, dos que tiveram de andar a pé sob chuva, dos que recorreram ao carro particular e táxis para irem trabalhar, estudar ou à tal consulta no hospital pela qual esperavam há quatro meses. Compreensão, sim. Os trabalhadores do Metro, ao contrário dos afortunados utentes, têm de lutar por carreiras, sistemas de saúde e melhores salários. Compreensão, claro, porque os cidadãos que têm de ser penalizados pelas acções reivindicativas, porque causadores de tamanhas injustiças, o nosso solene agradecimento pela justeza do acto da greve que, na prática, prejudica somente os passageiros.

Aristides Teixeira, Lisboa