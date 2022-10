Jordan Bardella: o “comandante do exército” de Marine Le Pen está prestes a assumir o lugar

“Ele é jovem! Ele é bem-parecido!”, apresentava a porta-voz da União Nacional durante um evento da campanha para as legislativas francesas, em Junho deste ano. Pouco depois subia ao palco Jordan Bardella, de fato e gravata, pronto a conquistar os que “foram deixados para trás” com o seu discurso tipicamente populista que aprendeu com a sua principal mentora, Marine Le Pen, mas também com Donald Trump (em Novembro de 2020 ainda ponderou ir aos EUA mostrar-lhe o seu apoio), Matteo Salvini ou Viktor Orbán. A grande diferença entre estes nomes-mor da extrema-direita e Bardella é a sua tenra idade, mas é de cabeça levantada que caminha, com os seus 27 anos e nenhuma formação académica, rumo à liderança do partido até agora encabeçado por Le Pen.