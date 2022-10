Ficção científica na periferia da originalidade

The Peripheral inclui tecnologia suficientemente reconhecível no presente para que as suas manifestações mais avançadas sejam igualmente situadas em dois futuros que ainda não chegaram.

Antes de ser ou não ser várias outras coisas, a série The Peripheral (os três primeiros episódios estão disponíveis através da Amazon Prime) é sobretudo televisão, tal como a conhecemos hoje: nem é má televisão nem é muito boa, já que a dissolução dessas duas categorias foi a principal consequência da evolução do formato na última década e meia. É também, noutra categoria pouco contestável, uma série de ficção científica. Como qualquer outro género, a ficção científica classifica-se a si própria no acto que antecede a invenção: o arranjo das propriedades formais e elementos cénicos que tornam a narrativa quase supérflua para a taxonomia. Além de um salto extrapolativo mais vasto (uma modalidade rudimentar de viagem no tempo), The Peripheral inclui tecnologia suficientemente reconhecível no presente (drones, impressão 3D, simulações virtuais hiper-realistas) para que as suas manifestações mais avançadas sejam igualmente situáveis em dois futuros que ainda não chegaram.