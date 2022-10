Prestação da casa num crédito de 150 mil euros aumenta 50% num ano

Subida das taxas Euribor em Outubro voltou a ser muito significativa e o impacto em contratos cuja última revisão ocorreu ainda com juros negativos pode superar os 200 euros.

A subida das taxas Euribor está a causar um “rombo” no orçamento de muitas famílias que têm empréstimos à habitação, depois de cerca de sete anos em que foi possível uma poupança muito significativa nos encargos com juros. Neste contexto, a simulação de um empréstimo de 150 mil euros, pelo prazo de 30 anos, associado à Euribor a 12 meses, e com um spread de 1%, a contratar ou a rever em Novembro, vai sofrer um agravamento na prestação de 51,9% face ao que pagava há um ano.