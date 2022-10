Max Verstappen vence GP do México e torna-se recordista de vitórias numa época

Max Verstappen (Red Bull) venceu neste domingo o Grande Prémio do México de Fórmula 1 e tornou-se o piloto com mais vitórias na mesma época, com 14 triunfos.

O neerlandês, que liderou desde o arranque, concluiu as 71 voltas com 15,186 segundos de vantagem sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) e 18,097s sobre o companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull).

Com este resultado, o já campeão chega aos 416 pontos, estabelecendo um novo máximo na história da Fórmula 1, batendo os 413 fixados por Lewis Hamilton em 2019.