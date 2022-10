Guilherme Ribeiro campeão português de surf com vitória em Peniche

O jovem surfista Guilherme Ribeiro, de 20 anos, garantiu neste domingo o título de campeão nacional, pela primeira vez, ao vencer a final do Bom Petisco Pro Peniche frente a Vasco Ribeiro, pentacampeão português (2011, 2012, 2014, 2017 e 2021).

Os dois atletas, ambos na corrida pelo título, partiram para a bateria decisiva na praia do Pico da Mota com a certeza de que quem vencesse a prova de Peniche, a última etapa do circuito português, conquistava a Liga Meo 2022, a liga de elite do surf luso.

Guilherme Ribeiro, da Associação de Surf Costa de Caparica, entrou forte na final e fez duas notas altas (7 pontos e 7,75) nas duas melhores ondas, ficando com 14,75 (em 20 possíveis), mas Vasco Ribeiro (Estoril Praia) reagiu e conseguiu fazer um 6,50 e um 7,90, somando 14,40 pontos e mantendo a incerteza até soar a buzina final, mas foi “Gui”, campeão nacional sub-18 em 2020, a festejar.

No quadro feminino, a vencedora do Pro Peniche foi Maria Salgado (Associação Sealand Santa Cruz), com 14,50 pontos (8 e 6,50), que bateu na final Gabriela Dinis (Lombos), com 11,75 (7,75 e 4).

Teresa Bonvalot (Sporting) já tinha garantido o seu quarto título de campeã nacional (2014, 2015, 2020 e 2022) na penúltima etapa, nos Açores.