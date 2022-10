Um canto mal assinalado que deu golo

Em Arouca, o árbitro Rui Costa terminou a primeira parte aos 45 minutos e três segundos, contudo o relógio no placard electrónico registava menos tempo o que levou o público e até alguns jogadores a questionar e a pôr em causa a contagem do tempo. Contudo, a razão estava no juiz da partida e no seu relógio. Um caso a rever e a não se repetir no que diz respeito ao início da contagem do tempo no estádio do Arouca e nos outros estádios também.