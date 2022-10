Kanye West, nenhum homem só devia ter todo esse poder

The College Dropout, o primeiro disco de Kanye West, sai em 2004. Mas há mais de 20 anos que West, ao início como produtor e ocasional voz ouvida em refrães, depois como rapper, tem uma enorme influência no hip-hop e na música pop em geral, prevendo ou liderando vagas e conseguindo reinventar-se de uma forma singular, pelo menos até há uns anos. Antes do anti-semitismo, de dizer que a escravatura foi uma escolha, comparar o aborto ao Holocausto ou de admirar Adolf Hitler, West era famoso pela música. E era algo em que era muito bom, independentemente do que de bizarro disse ao longo dos anos — e isso não começou certamente agora.