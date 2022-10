Marido de Nancy Pelosi está recuperar de operação, após ser atacado em casa

De acordo com as declarações do gabinete de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Paul Pelosi deverá recuperar totalmente.

O marido de Nancy Pelosi já foi operado, após ter sido “violentamente atacado” na sequência de um assalto à residência do casal, em São Francisco, nos Estados Unidos da América. A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA não estava em casa na altura do ataque — estava do outro lado do país, em Washington DC.

Paul Pelosi, de 82 anos, foi atacado por David Depape, que o agrediu com um martelo e lhe causou uma fractura no crânio e lesões graves nas mãos e no braço direito. Um porta-voz da speaker democrata disse que o agressor exigiu ver Nancy Pelosi durante o ataque.

A polícia de São Francisco respondeu ao assalto às 2h28 da madrugada (10h28 em Lisboa). Numa conferência de imprensa para divulgar detalhes sobre o incidente, o chefe da Polícia, William Scott, referiu que o agressor, de 42 anos, vai ser acusado de tentativa de homicídio e agressão com arma letal, entre outros crimes.

Os médicos de Pelosi asseguraram que a cirurgia a que foi submetido foi bem-sucedida. De acordo com as declarações do gabinete da presidente da Câmara dos Representantes, o marido da democrata deverá recuperar totalmente.

Nancy e Paul Pelosi são casados desde 1963 e têm cinco filhos.