Câmara de Gaia cancela actividades depois de atropelamento que envolveu vereador

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia cancelou todas as actividades programadas para este fim-de-semana depois do acidente, desta sexta-feira, que vitimou mortalmente uma criança e que envolveu o vereador daquela autarquia José Guilherme Aguiar, que conduzia a viatura. A informação foi avançada ao PÚBLICO pelo gabinete de comunicação do município na manhã deste sábado. Contactada pelo PÚBLICO, a Polícia de Segurança Pública (PSP) não adianta pormenores, mas assegura que, “como em todas as circunstâncias idênticas, a Brigada de Investigação de Acidentes de Viação fez o estudo do acidente e irá apresentar as conclusões ao Ministério Público (MP)”.

Ainda de acordo com a informação prestada pela PSP, foi realizado, entre outros, teste de despiste de presença de álcool no sangue, tal como acontece com todos os intervenientes neste tipo de situações. A PSP não adiantou qual o resultado obtido. O PÚBLICO enviou também questões ao MP sobre as conclusões do estudo do acidente, mas ainda não obteve resposta.

De acordo com a informação inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada pelo PÚBLICO junto da Câmara de Gaia e da PSP, o condutor do ligeiro de passageiros que atingiu a criança era José Guilherme Aguiar que, entre outros, tem a seu cargo os pelouros da Protecção Civil e Segurança, do Desporto e Dinamização desportiva e dos Projectos desportivos municipais.

José Guilherme Aguiar tem 70 anos e, antes de integrar o executivo autárquico, foi vice-presidente do FC Porto e, mais recentemente, director executivo da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. É habitual fazer comentário desportivo na televisão.

O acidente ocorreu cerca das 18h30 de sexta-feira, perto da Escola Básica Teixeira Lopes e o óbito foi declarado no local. O corpo do menor foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal, onde será autopsiado.

No local estiveram, além profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica, nomeadamente uma equipa de psicólogos, os Sapadores de Gaia, os Bombeiros de Coimbrões e a PSP. Segundo a informação da PSP prestada ao PÚBLICO, além das brigadas encarregues deste tipo de ocorrências e das que investigam estes incidentes, estiveram no local do acidente a Divisão de Investigação Criminal e a Unidade de Polícia Técnica, para recolher vestígios.