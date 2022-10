O país continua à espera da alternativa defendida pelo PSD

De novo, o primeiro-ministro saiu por cima do debate parlamentar, na discussão na generalidade da proposta do Orçamento do Estado para 2023, na quarta-feira e na quinta-feira. É verdade que o modelo de organização do debate favorece sempre os governantes. É também certo que António Costa tem uma experiência parlamentar e política com décadas. Mas já era altura de o PSD se apresentar mais bem preparado para ocupar o seu lugar de principal partido da oposição. Luís Montenegro está em pleno exercício da liderança desde o Congresso do Porto, no início de Julho, mas o PSD continua a deixar-se enredar pelo Governo e pelo PS e a dançar no Parlamento a música que António Costa escolhe.