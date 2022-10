Multilateralismo — a arma para vencer os desafios globais

As alterações climáticas, a pandemia da covid-19 e a invasão russa da Ucrânia. Existe um fio condutor que liga todas estas crises globais: a cadeia causa-efeito que correlaciona fortemente o local de origem das crises, principalmente as áreas mais desenvolvidas do mundo, com as regiões onde as consequências das crises são mais severas, como é o caso do continente africano e das ilhas das Caraíbas e do Pacífico.