Morder a mão que durante sete anos lhe deu de comer

Mais do que de bons amigos, um político precisa de bons inimigos, e António Costa cultiva-os com devoção. Nada de pessoal – é apenas a forma mais eficaz de esconder as suas próprias incompetências. Quando as dificuldades apertam, até os grandes amigos de ontem podem transformar-se nos melhores inimigos de hoje, e é isso que está a acontecer com a ex-excelente relação do Governo com o Banco Central Europeu.