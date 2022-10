Breve reflexão

É verdade que este tempo é responsável por estados de alma algo deprimentes que nos tornam mais sensíveis ao infortúnio e ao desconforto. Mas a dureza dos factos que chegam até nós, e que o seu jornal tem dado particular significado, são realidades que nos devem comprometer a todos, como cidadãos, a conviver no mesmo espaço com a miséria e o abandono. Apesar de a teoria de Francis Fukuyama nos dizer que as democracias liberais vão errar sempre, mas, apesar de tudo, menos do que as autocracias, não nos deve tranquilizar a aguardar que o tempo, como escultor, construa esta “obra de arte”, como projecto político, social e económico, com enfoque na solidariedade dos homens e na multiculturalidade.

E, nesse contexto, e no exercício pleno da nossa cidadania, devemos questionar: como foi possível não evitar os níveis dramáticos da pobreza neste país, com uma melhor aplicação dos muitos fundos europeus, persistindo-se, recorrentemente, na mesma linha de gastos inúteis feitos aquando das especiarias da Índia, ou com o ouro do Brasil? Como se assiste, ainda hoje, a museus vivos da escravatura, entre portas, num país pioneiro com o fim do esclavagismo? Porquê os eufemismos no debate dos assuntos de Governo, faltando à verdade com malabarismos retóricos de puro engano e completamente enviesados? Porque se reduziu a ideia de nação num simples vínculo jurídico de direito público, apenas por conveniência e a coberto de um emaranhado de leis sem qualquer sentido e dignidade? Como foi possível uma fuga tão elevada de talentos e emigrantes, que deixaram o país mais pobre e debilitado, demograficamente? E perante este desencanto, parece-me um absurdo ter de assistir diariamente à “incontinência verbal” de Marcelo, que fala sobre tudo e sobre nada, substituindo-se à imagem serena de alguém a quem cabe o exercício primeiro dos poderes instituídos.

João Ferreira, Sintra

Protecção e segurança das pessoas

Nos últimos anos, sem se aperceberem, os cidadãos têm vindo a ser controlados em tudo, quando lhes é exigida a identificação, numa rotina que pretende de forma dissimulada controlar a vida das pessoas, o que se por um lado acaba por ser benéfico, atendendo aos comportamentos menos próprios de muitos cidadãos, por outro são as vidas particulares de cada um que são escrutinadas, sem que tenhamos certezas do que poderá estar por detrás deste controlo.

Ao mesmo tempo que somos controlados em todos os passos que damos, por outro lado muito se tem falado na protecção de dados, a qual pode limitar o conhecimento de cidadãos a situações comprometedoras, e que violam o direito à informação sobre determinados serviços, onde os cidadãos são enganados, mediante a publicidade agressiva e enganosa a cidadãos mais incautos.

É importante que se saiba quem são os cidadãos e o que fazem, como forma até de prevenir actividades ilícitas, mas nada nos garante que, apesar da tão falada protecção de dados, os mesmos não possam vir a ser manipulados com fins pouco claros, o que deveria fazer-nos pensar que as vulnerabilidades de um sistema que é suposto proteger poderá não ser a garantia de segurança para as pessoas.

Américo Lourenço, Sines

Arte, vida e... liberdade de expressão

O recente episódio do arremesso de uma lata de sopa ao Girassóis de Van Gogh colocou o binómio arte/vida no topo da discussão e em antinomia. O PÚBLICO também o fez na primeira página, embora o texto das páginas interiores não mais falasse dele e deslocasse toda a atenção para o activismo ambiental e as suas formas de actuar (jornal de 23 de Outubro). O tema foi também motivo de discussão no programa televisivo O Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, e aqui foi curioso ver Ricardo Araújo Pereira e Pedro Mexia condenarem a acção da “sopa”, mas com adjectivação diferente.

O primeiro chamou-lhe idiota (“toda a gente sabe que a vida está primeiro”) e o segundo absurda (“a vida e a arte confundem-se”). Aqui entro eu com a referência a um pequeno opúsculo — A Decadência da Arte da Mentira (Mark Twain)/A Decadência da Mentira (Oscar Wilde)” da Ed. Bertrand — onde ambos louvam a “arte de mentir”, mas — e isso é que quero relevar — o segundo entende que a arte precede a vida, em valor. Acrescento que — para justificar o título da carta — a liberdade de expressão nisto “mete o bedelho”, pois até os juristas têm sempre algo a dizer. Vide o artigo de Francisco Teixeira da Mota (F.T.M.) — “A prisão e a liberdade de expressão” — no PÚBLICO de 21 de Outubro, em que descreve o caso de uma activista que se desnudou na Igreja da Madeleine e foi condenada pelos tribunais de França, mas ilibada e ressarcida pelo Tribunal dos Direitos Humanos (TEDH). Tudo isto com F.T.M. a chamar “longa e rica decisão” ao despacho do TEDH. Dá que pensar...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto