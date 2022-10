Proença-a-Nova, entre a natureza, a arte e as tradições

Não é um destino óbvio, aquele que hoje propomos – e, por isso, vale ainda mais a pena conhecê-lo. "São montes que se sucedem a montes, sempre forrados de floresta. Na Beira Baixa que se regenera ao ritmo dos incêndios, descobrem-se praias fluviais, desportos radicais, paisagens com instalações artísticas e até uma obra de Siza Vieira. Mas nunca se perdem de vista as tradições destas povoações que fizeram da resiliência uma forma de vida."

A Andreia Marques Pereira convida-nos assim a começar a descoberta de Proença-a-Nova, por onde andou com o Adriano Miranda a desbravar-lhe a natureza, a arte que com ela se entrecruza, as muitas tradições que preserva e os sabores inconfundíveis que prepara com vagar.

Da torre de vigia com assinatura de Siza Vieira ao "Farol dos Ventos" que se desenha numa escarpa rochosa; da "Coroa" multicolor que envolve uma ponte de pedra à "Guardiã da Água" numa fonte-rotunda; dos sabores dos maranhos aos menos conhecidos plangaios; das memórias de aldeias cheias de vida ao silêncio que hoje se escuta nas ruelas empedradas onde mal cabe um carro, há muito para ver (e perceber) no território deste município do Pinhal Interior. É só fazer-se à estrada sem pressas.