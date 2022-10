Tempestade tropical provoca pelo menos 72 mortos nas Filipinas

Segundo as autoridades filipinas, 33 pessoas ficaram feridas e 14 estão desaparecidas.

Pelo menos 72 pessoas morreram em deslizamentos de terra e inundações causadas por fortes chuvas no Sul das Filipinas, informaram as autoridades este sábado, dia em que a tempestade tropical Nalgae atingiu o território.

Segundo as mesmas fontes, 33 pessoas ficaram feridas e 14 estão desaparecidas. O balanço oficial anterior apontava para 67 mortos.

A guarda costeira suspendeu o transporte marítimo em grande parte do arquipélago. As fortes chuvas começaram na quinta-feira à noite na região e o mau tempo já obrigou à retirada de mais de sete mil pessoas.

Em média, 20 tufões e tempestades atingem as Filipinas todos os anos. No final de Setembro, o tufão Noru matou pelo menos dez pessoas no país, incluindo cinco membros das equipas de resgate.

A tempestade tropical Megi, que atingiu o país em Abril, matou pelo menos 148 pessoas. Em 2013, o tufão Haiyan causou a morte ou o desaparecimento de mais de 7300 civis.