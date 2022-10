Sondagem dá Lula à frente mas com empate técnico no limite da margem de erro

Luiz Inácio Lula da Silva chega à véspera da segunda volta da eleição presidencial do Brasil com 52% das intenções de voto em termos de votos válidos, aponta a derradeira pesquisa do Datafolha sobre esta campanha. O seu rival, o actual Presidente Jair Bolsonaro, tem 48%.

Na anterior sondagem, publicada na quinta-feira, o ex-Presidente surgia com 53% e o candidato à reeleição 47%. Os votos válidos são a métrica de contagem do resultado final do sufrágio pela Justiça Eleitoral. Excluem os brancos e nulos no dia do voto e, para fins da sondagem, os indecisos.

Nos chamados votos totais, que abarcam todas as categorias, Lula tem 49% (tal como na anterior), mas Bolsonaro subiu para 45% (tinha 44%). Aqui estão os contingentes mais propensos a definir o resultado final: 4% de quem diz votar branco ou anular (eram 5%) e os indecisos, que se mantêm 2%.

A sondagem Datafolha ouviu 8.308 pessoas em 253 municípios, num levantamento encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. O trabalho de campo foi feito na sexta-feira e no sábado.