Revista Solo: Outono em tons de moscatel, com o Público de 5 de Novembro

Azeitão e o Moscatel de Setúbal estão em primeiro plano na quarta edição da Solo, que propõe também desvios pelas boas mesas da Costa de Caparica e pelas adegas da planície de areias de Palmela. Uma revista de 36 páginas sobre viagens e vinhos com raiz na Península de Setúbal, distribuída gratuitamente com a edição de 5 de Novembro do PÚBLICO.

O Outono chegou chuvoso e pouco convidativo a passeios, mas guarda-se a esperança de que São Martinho opere o seu “milagre” habitual e traga de volta o fugaz Verão de inícios de Novembro.

A pretexto de fazer justiça à tradição de ir à adega provar o vinho, a próxima edição da revista Solo, que chega às bancas gratuitamente com o PÚBLICO de 5 de Novembro (e é publicada online ao longo dos dias seguintes), vem carregada de sugestões para conhecer melhor a Península de Setúbal.

No topo da lista surgem os moscatéis, que combinam, à vista, ao olfacto e ao paladar, com o estado de espírito da estação. “O Moscatel de Setúbal está de boa saúde”, escreve o jornalista de vinhos Edgardo Pacheco, deixando no ar uma provocação: “Mas terá de se reinventar à mesa.” Na lista de provas, ficam nove referências (algumas a preço comportável) que merecem ser conhecidas.

Falar de Moscatel é também falar de Azeitão. E juntar à conversa as vistas da Arrábida da Casa Palmela, a boa mesa (e as boas tortas) da Casa das Tortas, a arte e o património da Bacalhôa, o recato do Wine Corner da José Maria da Fonseca, os queijos e outras riquezas que, tudo somado, compõem um belíssimo programa de fim-de-semana.

Descendo até à planície de areia de Palmela, junta-se ao roteiro de descobertas a Quinta da Invejosa e a Adega Fernão Pó, que juntam enoturismo a um percurso pedestre que convida a contemplar a região de olhos e ouvidos atentos.

Nos assuntos da mesa, brilham o salmonete, digno embaixador da região no prato (e esta é a época dele), e a Costa de Caparica, onde, mesmo sem Sol, não faltam motivos de faca e garfo para lá rumar o ano todo.

A Solo é uma revista produzida, editada e distribuída pelo PÚBLICO, com o apoio da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal. Enquanto a próxima edição não chega às bancas, pode conhecer os números anteriores aqui.