Suíça vai tentar neste sábado bater o recorde do comboio mais comprido do mundo

Objectivo é pôr a circular uma composição de 100 veículos com dois quilómetros de comprimento numa linha de via estreita dos Alpes.

Nada está ainda assegurado e há o receio de que alguma coisa possa falhar, mas esta semana tem sido frenética para os responsáveis da Ferrovia Rética, a segunda maior empresa ferroviária suíça, que pretende bater o recorde do comboio mais comprido do mundo numa viagem de 25 quilómetros entre Preda e Alvaneu, com uma composição formada por 25 automotoras acopladas, num total de 100 carruagens, que medirá dois quilómetros.