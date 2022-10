Roberto Baião volta a ganhar o segmento downhill nas GTWS

A grande final das Golden Trail World Series (GTWS) só termina neste domingo na Madeira, mas a uma etapa do final, os vencedores em masculinos e femininos já estão encontrados: confirmando o favoritismo que tinham no início da competição promovida pela Salomon International Trail Running, o suíço Rémi Bonnet e a neerlandesa Nienke Brinkman já conquistaram os pontos necessários para assegurarem o primeiro lugar.

Uma das revelações na prova que junta alguns dos melhores trail runners mundiais está a ser Roberto Baião: Pela segunda vez em quatro etapas, o português bateu a concorrência de elite no segmento downhill.

Mostrando uma superioridade avassaladora, Rémi Bonnet tem dominado com enorme conforto a derradeira prova das GTWS. Ao fim de quatro etapas, o atleta da Salomon Running apenas não ganhou a terceira - um time-trail de cerca de seis quilómetros onde foi o 2.º classificado -, e, neste sábado, o suíço percorreu os 26,2 quilómetros (1940m desnível positivo), que tiveram como ponto de partida e de meta o Curral das Freiras, em 2h22m27s, deixando o segundo classificado (o marroquino Elhousine Elazzaoui) a quase oito minutos de distância.

O melhor português foi o madeirense Luís Fernandes, que terminou na 22.ª posição (2h48m52s), seguido por Ricardo Gouveia (32.º com 2h56m36s) e Filipe Ferreira (38.º com 3h00m36s).

O grande destaque vai, no entanto, para Roberto Baião. Apesar de ter concluído o percurso na 60.ª posição, o atleta português voltou a apostar no segmento downhill, onde voltou a conseguir uma surpreendente vitória.

Foto Rodrigo Baião durante a terceira etapa das GTWS na Madeira Jordi Saragossa

Tal como tinha acontecido na segunda etapa, Baião voltou a ter como principal rival o norueguês Anders Kjaerevik, mas com o tempo de 4m35s, bateu por três segundos o corredor nórdico que compete na competição de elite das GTWS.

Na prova feminina, Nienke Brinkman também já tem os pontos suficientes para ser a vencedora das GTWS 2022. A neerlandesa, que tal como Rémi Bonnet soma três triunfos e um segundo lugar nas quatro etapas já realizadas, foi a primeira neste sábado a cortar a meta no Curral das Freiras (2h50m14s), batendo a norte-americana Sophia Laukli por quatro minutos. No último lugar do pódio ficou a francesa Elise Poncet, com o tempo final de 2h56m20s

Entre as portuguesas, a primeira a cortar a meta foi Fátima Amoínha (32.ª), seguida por Joana Freitas (40.ª) e Sónia Silva (42.ª).

Ainda com muitos prémios por atribuir nas classificações dos segmentos, neste domingo a quinta e última etapa levará, ao longo de 30,5 quilómetros, os atletas por um percurso que terá uma passagem por um dos pontos mais altos da ilha (Pico do Areeiro) e chegada, pouco depois das 11h, à praça do Povo no centro do Funchal.