FC Porto empata e pode ver o Benfica fugir no topo da I Liga

O FC Porto empatou, neste sábado, a um golo com o Santa Clara e pode ver os principais rivais escaparem.

A equipa de Sérgio Conceição, que apresentou um “onze” quase igual ao que goleou, a meio da semana passada, o Club Brugge para a Liga dos Campeões e garantiu a qualificação para os “oitavos” da Champions (só Eustáquio, castigado, não jogou, entrando para o seu lugar Bruno Costa), marcou cedo. Talvez demasiado cedo.

Um golo logo aos 3’, apontado por Fábio Cardoso na sequência de um livre, deu uma falsa sensação de segurança ao FC Porto, até porque o Santa Clara foi quase inofensivo durante os primeiros 45’.

Mas a segunda parte foi diferente. Mário Silva foi fazendo substituições que deram um pouco mais de ambição à sua equipa e, como o FC Porto manteve o ritmo baixo e sem grande intensidade no seu futebol, crente na sua superioridade, os lances de perigo começaram a rondar a baliza de Diogo Costa.

O guarda-redes “azul e branco” ainda adiou um par de vezes o golo dos açorianos, mas na sequência de um canto, Boateng saltou mais alto do que todos e igualou o marcador. Faltavam sete minutos para os 90 e já não houve tempo para o FC Porto arrepiar caminho.

Com o empate, os “azuis e brancos” ficam dependentes do que os seus principais rivais façam nesta 11.ª jornada. Depois da derrota com o Benfica na ronda anterior, que deixou os “encarnados” com seis pontos de vantagem, os portistas podem ficar a oito em caso de triunfo das “águias” na tarde deste sábado frente ao Desp. Chaves. Mas também o Sp. Braga, que iniciou a jornada em igualdade pontual com os “dragões”, e o Sporting, que estava a três pontos dos “azuis e brancos”, podem aproveitar o deslize dos portistas.