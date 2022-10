Candidatos ao título jogam todos este sábado e completam o primeiro terço do campeonato

Benfica, FC Porto e Sporting regressam à Liga no mesmo dia. “Águias” recebem o Desp. Chaves, “dragões” vão ao terreno do Santa Clara e “leões” deslocam-se até Arouca.

Arrumada, em definitivo, a questão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões para Benfica e FC Porto – ao Sporting basta um empate na recepção ao Eintracht Frankfurt – os crónicos candidatos ao título nacional regressam todos no mesmo dia a um campeonato prestes a completar o seu primeiro terço.

Sem representar qualquer tipo de folga, a 11.ª jornada oferece, ainda assim, uma agenda menos agitada do que a ronda anterior, em que o Benfica aproveitou a viagem ao Dragão para deixar os adversários directos a seis (FC Porto e Sp. Braga) e a nove pontos (Sporting).

Benfica-Desp. Chaves

Uma “almofada” que os rivais das “águias” gostariam de ver “esvaziada” pelo Desportivo de Chaves, equipa que esta temporada já venceu em Alvalade e em Braga e que procura amealhar pontos cruciais para a permanência.

Ontem, Roger Schmidt anotou a coragem dos transmontanos, pelo que não autoriza qualquer tipo de descompressão depois de dois valiosos triunfos dos “encarnados” que diluíram o desconforto da terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Caldas (apenas resolvida no desempate nas grandes penalidades).

“É mais do que uma obrigação manter este nível. Temos duas semanas antes da paragem e queremos mostrar um nível alto. Esse é o objectivo”, notou o técnico alemão, que espera um Desp. Chaves “bravo e forte como visitante”.

Santa Clara-FC Porto

Após ter falhado o assalto à liderança, o FC Porto regressa às lides domésticas com uma deslocação sempre arriscada aos Açores, onde há precisamente um ano perdeu para a Taça da Liga. Na bagagem para São Miguel seguiu, contudo, a confiança restaurada pela Champions, além da consciência de ter perdido em dez rondas tantos pontos como nos primeiros 24 compromissos de 2021/22. Ou seja, a margem de erro está reduzidíssima, até porque surge o Sporting de novo ao virar da esquina.

Para Sérgio Conceição, que ainda aguarda pelo regresso de Pepe mas já tem João Mário, recuperar o terreno perdido no último clássico é determinante para as aspirações portistas. Mesmo depois de cumprido um dos objectivos europeus que a SAD fez questão de, antecipadamente, cobrar ao treinador quando anunciou o fim do fair-play financeiro. Um reparo a que Conceição respondeu sem meias palavras, devolvendo a bola à administração, de que espera o mesmo tipo de desempenho demonstrado pela equipa.

Arouca-Sporting

Menos à vontade do que os concorrentes directos, o Sporting tem no trajecto acidentado até Arouca um exigente desafio. Rúben Amorim poderá recuperar Esgaio e Pedro Gonçalves, testar mais alguns jovens e cair na tentação de antecipar o decisivo jogo com o Eintracht Frankfurt. Isto, mesmo que o treinador dos “leões” garanta estar focado no Arouca, advertindo mesmo o adversário para não aguardar um “onze” definido por qualquer tipo ou necessidade de gestão.

Com três rondas até à paragem das competições de clubes, o horizonte que surge aos olhos dos três crónicos candidatos ao título não é de especialmente exigente. Pelo menos em teoria. O Benfica defronta Estoril e Gil Vicente, para além dos flavienses; ao FC Porto cabem duelos com Paços de Ferreira e Boavista, depois dos açorianos; e o Sporting mede forças com V. Guimarães e Famalicão, a seguir aos arouquenses.

Uma palavra para o Sp. Braga, que por direito próprio – depois de um arranque de época de altíssimo nível – ocupa o terceiro lugar na Liga. Sp. Braga que enfrenta os seus próprios desafios e que pretende, num momento de menor fulgor também internacional, reencontrar-se com o futebol que lhe permite estar com os da frente. Gil Vicente, já este domingo, Casa Pia e Portimonense são os obstáculos que tem pela frente até à interrupção.